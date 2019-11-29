Автором года в Великобритании стала Грета Тунберг

В частности, книга 16-летней Тунберг под названием "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить" является сборником выступлений, которые она произнесла за последние несколько лет по поводу изменения климата.

В книгу вошла и речь "Наш дом в огне, а вы действуете как избалованные, безответственные дети". Именно эту речь Тунберг произнесла перед лидерами ЕС в феврале.

Приз "Книга года" получила книга "Мальчик, крот, лиса и конь" Чарли Макки.

Как сообщали Українські Новини, ранее именем шведской активистки назвали насекомое. Также дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг.

Кроме того, защитница климата Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International, и над ней посмеялся президент США Дональд Трамп.