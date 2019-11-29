Автором года в Великобритании стала Грета Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее была замечена на снимке 120-летней давности, а также получила подарок в виде электромобиля Tesla от Арнольда Шварцнегера, стала автором года в Великобритании по версии британского книжного магазина Waterstones. ОБ этом передает Sky News. В частности, книга 16-летней Тунберг под названием "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить" является сборником выступлений, которые она произнесла за последние несколько лет по поводу изменения климата. В книгу вошла и речь "Наш дом в огне, а вы действуете как избалованные, безответственные дети". Именно эту речь Тунберг произнесла перед лидерами ЕС в феврале. Приз "Книга года" получила книга "Мальчик, крот, лиса и конь" Чарли Макки. Как сообщали Українські Новини, ранее именем шведской активистки назвали насекомое. Также дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг. Кроме того, защитница климата Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International, и над ней посмеялся президент США Дональд Трамп.