Грета Тунберг была замечена на снимке 120-тилетней давности

В частности, снимок обнародовал в своем Twitter блогер Джек Стрендж. На черно-белой фотографии изображены трое детей, работающие на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим пользователям Грету Тунберг через похожее выражение лица и прическу.

Скриншот: twitter/@DeanFriedman

Отмечается, что никто из детей на фотографии не назван, что затрудняет установление их личностей. Известны только дата и место нахождения — Юкон (Канада).

120-year-old photo sparks theories that climate activist & environmental heroine, @GretaThunberg , is, in fact, a 'time-travel' who has traveled thru time to save our planet! Wishing her all the best and success in her mission to save the Earth. We can use the help we can get! https://t.co/YCJ35l4irh