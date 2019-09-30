Шварценеггер подарил экоактивистке Тунберг электромобиль Tesla

Известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер подарил электромобиль Tesla 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг. Об этом сообщается на сайте Tesla.

Так, сообщается, что Тунберг должна принимать участие в нескольких акциях протеста в США и актер подарил ей электрическую Tesla Model 3 для удобного передвижения по Америке.



Пресс-секретарь Шварценеггера рассказал, что ранее актер уже общался с Тунберг и попросил ее обращаться к нему, если ей будет нужна какая-то помощь. Актер вызвался помочь с организацией поездок по Западной Америке и теперь активистка может спокойно передвигаться на электромобиле как по США, так и по Канаде.



После того, как появилось сообщение, что Шварценеггер подарил Тунберг электромобиль, фанаты актера начали думать какую же именно машину он презентовал. Многие говорили о том, что актер отдал активистке свой любимый электрический Hummer.



Однако представитель Шварценеггера рассказал, что перевезти большой Hummer через всю страну было достаточно сложной задачей, потому что это личный автомобиль звезды, поэтому и остановили выбор на Tesla Model 3.



Как сообщали Українські Новини, Президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.



Также стало известно, что Грету Тунберг использовали для рекламы 11 раз.



Ранее организатора школьных климатических забастовок Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.