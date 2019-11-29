Пашинський залишиться під вартою ще на 2 місяці

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Під час засідання захист заявив, що немає жодних правових підстав для продовження запобіжного заходу і просила звільнити ексдепутата з-під варти без призначення застави.

Але суд прийняв рішення продовжити запобіжний захід на 2 місяці, таким чином повністю задовольнивши клопотання прокурора.

При цьому суддя повідомив, що рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Також адвокат Пашинського Андрій Федур заявив, що Державне бюро розслідувань фальсифікує матеріали справи.

"Кокоша (слідчий ДБР) фальсифікує матеріали справи", - сказав він.

Федур повідомив, що Максим Кокоша вніс у матеріали твердження про те, що Пашинський завдав В'ячеславу Хімікусу тілесні ушкодження з наміром, що, на його думку, не відповідає матеріалам справи.

Також він заявив, що слідчі ДБР приїхали до якогось чоловіка і сказали, що він буде "свідком Олійником".

Федур стверджує, що вони наказали чоловікові на допиті сказати, що Пашинський виходив із машини з пістолетом і погрожував Хімікусу, а далі вистрілив у нього.

Він зазначив, що слідчі погрожували свідкові, й обіцяли віддячити йому грошима.

Після можливого фальсифікованого допиту чоловік змінив свої свідчення і повідомив, що брехав на допиті.

А слідчий Кокоша, у свою чергу, отримав повідомлення про підозру, але дані не були занесені в рапорт і Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Крім того, за Пашинського готові були поручитися колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, депутат Ради Михайло Бондар та Вікторія Сюмар (обидва - фракція "Європейська солідарність"), ексдепутати Сергій Висоцький, Андрій Тетерук, Микола Величкович, Олександр Сочка, Олена Масоріна (всі - фракція "Народний фронт") і ексдепутат Костянтин Бондарєв (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), ексзаступник голови Державного агентства резерву Дмитро Булатов.

Всі вони були присутні в залі засідань, виступили зі словом і підписали відповідну заяву.

Як повідомляли Українськi Новини, правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Пашинському від російських спецслужб.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Раніше ДБР повідомило про підозру Пашинського у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між ексдепутатом і громадянином Хімікусом.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесені тілесні ушкодження є тяжкими.