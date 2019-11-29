В Киеве перекрыли движение в центре: готовятся к Новому году

В центре Киева по случаю мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта, сообщил в пятницу, 29 ноября, Центр организации дорожного движения в Facebook.

Движение в центре столицы будет ограничено до 26 января 2020-го.

Отмечается, движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади ограничено. В Центре подчеркнули, что дорожные знаки уже заменили.

Во вторник, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, стоимость игрушек и иллюминации для которой составит 2,7 млн гривен.

В честь новогодних праздников в Киеве собираются ограничить движение и стало известно, где и в какие дни стоит ожидать пробок.

Так как украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году, важно правильно подобранный дизайн, который будет отображать настроение и атмосферу в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов.