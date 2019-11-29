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29 листопада 2019, пʼятниця, 10:08 10
Суспільство 2019-11-29T11:30:02+02:00
Українські Новини
У Києві перекрили рух у центрі: готуються до Нового року

У Києві перекрили рух у центрі: готуються до Нового року

Перекриття доріг, Обмеження руху, центр Києва

У центрі Києва з нагоди заходів на Софійській площі, приурочених до Нового року 2020 і Різдва, обмежили рух транспорту, повідомив в п'ятницю, 29 листопада, Центр організації дорожнього руху в Facebook.

Рух у центрі столиці буде обмежено до 26 січня 2020-го.

Наголошується, рух транспорту заборонено Володимирським проїздом - не можна проїхати від Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Рух по правій смузі Володимирського проїзду у бік Михайлівської площі обмежено. У Центрі наголосили, що дорожні знаки вже замінили.

У вівторок, 26 листопада, на Софійській площі у Києві почалася установка новорічної ялинки, вартість іграшок та ілюмінації для якої складе 2,7 млн гривень.

В честь новорічних свят у Києві збираються обмежити рух і стало відомо, де і в які дні варто очікувати пробок.

Так як прикрашена ялинка є невід'ємною частиною декору до Нового року, важливо правильно підібраний дизайн, який буде відображати настрій і атмосферу в домі. Для приваблення достатку і удачі в рік щура, при декоруванні святкової їли необхідно враховувати багато різних нюансів.

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