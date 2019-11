Миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США

Об этом она написал на своей страничке в Twitter.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", - пишет Блумберг.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020. Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.

