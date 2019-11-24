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  • Миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США
24 ноября 2019, воскресенье, 19:45 694
Америка 2019-11-24T21:15:02+02:00
Українські Новини
Миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США

Миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США

Майкл Блумберг, Выборы в США, Дональд Трамп
Майкл Блумберг. Фото: Twitter/Mike Bloomberg
Майкл Блумберг. Фото: Twitter/Mike Bloomberg

Бывший мэр Нью-Йорка, назначенный спецпосланником ООН по вопросам климата в 2018 году миллиардер Майкл Блумберг заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США от партии демократов.

Об этом она написал на своей страничке в Twitter.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", - пишет Блумберг.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020. Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сказал, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США

Напомним,  Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

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