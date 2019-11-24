Миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США

Бывший мэр Нью-Йорка, назначенный спецпосланником ООН по вопросам климата в 2018 году миллиардер Майкл Блумберг заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США от партии демократов. Об этом она написал на своей страничке в Twitter. "Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", - пишет Блумберг. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020. Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков. I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America. I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.Join our team: https:\/\/t.co\/7ezlUeouqH pic.twitter.com\/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 ноября 2019 г. Как сообщали Українські Новини, Зеленский сказал, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США. Напомним, Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.