Адвокат Трампа оказался почетным мэром поселка под Киевом, - СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил статус "почетного мэра" поселка Анатевка под Киевом. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Анатевка — поселок, куда переехали еврейские семьи после начала войны на Донбассе. Поселок основал главный раввин Украины Моше Асман, он расположен в селе Гнатовка Киево-Святошинского района.

По данным Bloomberg, Асман знаком с Джулиани уже около 15 лет. Главный раввин Украины также имеет тесные отношения с клиентами адвоката Трампа — бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых сейчас в США судят за незаконные взносы в предвыборную кампанию Трампа. Парнас и Фруман собрали $500 тыс. для городка через благотворительную организацию "Американские друзья Анатевки". При этом организация не подавала финансовых отчетов на протяжении последних двух лет, поэтому трудно проверить, как она распоряжается этими средствами.

В мае Джулиани собирался принять титул почетного мэра Анатевки во время визита в Киев. Но из-за отказа властей начинать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, адвокат Трампа отменил поездку. Вместо этого Джулиани встретился с Асманом в Париже и принял от него большой ключ от городка, который засвидетельствовал его статус почетного мэра. В столице Франции он также встретился с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, пытаясь добиться начала расследования о вмешательстве Украины в американские выборы в 2016 году.

Издание пишет, что за последние четыре года Асман с помощью Парнаса и Фрумана смог собрать более миллиона долларов для Анатевки от олигархов еврейского происхождения из постсоветских стран. К примеру, миллиардер и основатель горнодобывающей компании в Казахстане Александр Машкевич пожертвовал $200 тыс. Также известно о вкладе соучредителя российской социальной сети "ВКонтакте" Ицхака Мирилашвили.

Вместе с тем некоторые еврейские семьи пожаловались изданию на условия своего проживания. По их словам, они еле сводят концы с концами, работая на строительстве в городке и убирая чужие квартиры за небольшие деньги. Жители говорят, что когда просят другие организации о помощи, им отказывают, так как "Анатевка должна обеспечить их всем необходимым".



Как сообщали Українські Новини, Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США.



Также в СМИ сообщили,что прокуратура США начала расследовать деятельность Джулиани в Украине.