Таліби хочуть миру: Трамп несподівано прилетів до Афганістану

Президент США Дональд Трамп, адвокат якого виявився почесним мером селища під Києвом, здійснив несподіваний візит до американських військових в Афганістані і заявив, що сподівається на припинення вогню з боку талібів в найдовшій для Штатів війні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Видання повідомляє, що за час президентства Трампа це його перший візит.

Надію на припинення вогню також поклав обмін полоненими між Вашингтоном і Кабулом, який відбувся тиждень тому.

Сам же глава Білого дому заявив, що "Таліби хочуть укласти угоду, і тому ми зустрічаємося з ними".

Візит зберігався в таємниці з міркувань безпеки.

Лідери талібів повідомили Reuters, що їх представники проводили зустріч з вищими посадовими особами Штатів в минулі вихідні, додавши, що можуть незабаром відновити офіційні мирні переговори.

Також президент США зустрівся з главою Афганістану Ашрафом Гані.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Президент США Дональд Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Дональда Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Байдена. Тим часом, мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США.