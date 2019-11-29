До Нового года доллар может подскочить до 30 гривен: чего ожидать от курса валют

Финансовые эксперты прокомментировали рекордное падение курса доллара к гривне в Украине, и подорожания гривны до уровня 2016 года. Так, экономисты разделились во мнениях, что будет с курсом гривны до Нового года и рассказали о факторах, влияющих на формирование валютнного рынка.

В частности, экономист и автор книги "Как поднять украинскую экономику" Андрей Новак причиной роста курса гривны называет спекуляцию и объективную экономическую ситуацию, пишет "24 канал".

"Не смотря на растущее отрицательное сальдо торговли, которое на сегодня составляет минус 7 миллиардов долларов или даже больше, его с запасом перекрывают прямые валютные потоки в Украину. Растут в больших темпах зарубежные переводы от украинских заробитчан. К этому еще добавился поток валюты от нерезидентов (иностранцев, – ред), которые меняют доллары на гривны и покупают за эти деньги украинские ценные бумаги", – отмечает Новак.

Просадка капитала происходит в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли, концессионных проектов и других инвестиционных целей.

Но работает и спекулятивное направление на снижение курса твердых валют и укрепление гривны, говорит Андрей Новак.

"На этом рынке играют серьезные игроки, которые хотят задешево купить валюту, а потом после "просадки" гривны заработать на этом", – подчеркнул эксперт.

Эти факторы дают эффект укрепления гривны на фоне негативной экономической ситуации в стране в целом.

В свою очередь, экономист и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный дал прогноз, что к Новому году доллар может продолжить падать.

"Так, на укрепление гривны влияет покупка украинских ценных бумаг иностранными инвесторами. Но еще мы зафиксировали аномальное явление – нет большого спроса импортеров на валюту. Обычно перед Новым годом покупаются автомобили, холодильники, чайники... Все это покупается за валюту, но спроса как всегда почему-то теперь нет. Преимущество предложения над спросом продолжает давить доллар вниз. И мы видим, что до Нового года он может дойти до 22 гривен", – прогнозирует Черный.

А вот экономист Тарас Козак отмечает, что точно спрогнозировать изменение курса доллара невозможно. Есть много различных факторов, которые могут повлиять на это. Курс может как уменьшиться до 22 гривен за доллар, так и подняться до 30 гривен за доллар.

"Например, недавно Украина выиграла в очередной раз апелляцию у "Газпрома", который должен нашему государству 3 миллиарда долларов. Вдруг "Газпром" возьмет и вернет эти деньги. Это сразу же усилит гривну, а доллар упадет. Другой вариант – от нас отворачивается МВФ, в связи с ситуацией с "Приватбанком". В этом случае доллар пойдет вверх. Оценивать вероятность каждого события конечно можно, но их очень много", – объясняет Козак.

Также экономист пояснил, что заложенная в бюджете на 2020 год цена за один доллар (27 грн) является приблизительной. Это просто справочный курс, по которому считается импорт и экспорт. Цифра должна быть одна, чтобы спрогнозировать возможные расчеты.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.