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28 ноября 2019, четверг, 21:09 13
Lifestyle 2019-11-28T21:30:01+02:00
Українські Новини
Серебро, искусство и антиквариат: на что принесет скидки Черная пятница

Серебро, искусство и антиквариат: на что принесет скидки Черная пятница

Гороскоп, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Черная пятница, скидки на черную пятницу
Черная пятница.Фото: pixabay
Черная пятница.Фото: pixabay

Уже завтра наступает долгожданная Черная пятница. Многие, ожидая "диких" скидок, готовятся к покупкам любимых вещей по выгодным и приятным ценам. В то время, как сегодня астрологи рекомендовали взбодриться бокалом вина и поднять настроение, узнайте, на какие покупки вам повезет больше всего 29 ноября согласно прогнозам Лунного календаря от Astroworld.

Для каких покупок благоприятна пятница 29 ноября:

  • серебро
  • посуда
  • зеркало
  • аксессуары
  • предметы искусства (дизайна)
  • антикварные предметы
  • товары для работы
  • оборудование для подключения сети интернет
  • парфюмерия
  • лекарства
  • товары в дорогу

Чего не стоит покупать в пятницу 29 ноября:

  • мебель
  • постельное белье
  • детские игрушки
  • религиозные товары

В течение пятницы 29 ноября астрологи советуют принимать больше смелых и самостоятельных решений. Вообще действовать сейчас будет проще в одиночку, так как общение с другими людьми будет вызывать более быструю усталость, нежели обычно. День также принесет возможность более открыто выражать свои мысли и эмоции.

В канун Черной пятницы, чтобы получить удовольствие от покупок и больших скидок попробуйте применить лайфхаки удачного шопинга.

Советы на Черную пятницу

  1. Чтобы не переплачивать за ненужные вещи, напишите список необходимых покупок. Учитывайте, чтобы товар был качественный.
  2. Смотрите цены в любимых магазинах, чтобы не попасть на хитрый прием, когда магазины специально завышают цены на товар, на который затем делают скидки.
  3. Подпишитесь и следите за брендами в социальных сетях. Часто акционные предложения магазины присылают на почту в рассылках.
  4. Предварительная примерка товара поможет сэкономить время и не стоять в метровых очередях в кабинки.
  5. Выделите заранее бюджет на покупки в Черную пятницу. Можно определить еще резервную сумму, если не вкладываетесь, а вещь очень понравилась. Так вы не будете чувствовать себя на мели после шопинга.
  6. Выбирайте самые популярные категории товаров, на которые магазины делают скидки. В первую очередь большие скидки устанавливает на одежду, обувь, белье; косметику; мебель, посуда, текстиль и декор для дома; бытовую химию; электронику; бытовую технику; детские товары; спортивный инвентарь; инструменты; книги, канцтовары и подарки.
  7. Если планируете скупиться через интернет, сохраните в закладках заранее нужные вам товары и магазины.
  8. Не желательно покупать продукцию, которую можно вернуть в течение 14 дней, например, белье.

Ранее Українські Новини рассказали о том, почему декабрь 2019 благосклонен к решительным людям,а также о том, на какие товары будут действовать скидки

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