Серебро, искусство и антиквариат: на что принесет скидки Черная пятница

Уже завтра наступает долгожданная Черная пятница. Многие, ожидая "диких" скидок, готовятся к покупкам любимых вещей по выгодным и приятным ценам. В то время, как сегодня астрологи рекомендовали взбодриться бокалом вина и поднять настроение, узнайте, на какие покупки вам повезет больше всего 29 ноября согласно прогнозам Лунного календаря от Astroworld.

Для каких покупок благоприятна пятница 29 ноября:

серебро

посуда

зеркало

аксессуары

предметы искусства (дизайна)

антикварные предметы

товары для работы

оборудование для подключения сети интернет

парфюмерия

лекарства

товары в дорогу

Чего не стоит покупать в пятницу 29 ноября:

мебель

постельное белье

детские игрушки

религиозные товары

В течение пятницы 29 ноября астрологи советуют принимать больше смелых и самостоятельных решений. Вообще действовать сейчас будет проще в одиночку, так как общение с другими людьми будет вызывать более быструю усталость, нежели обычно. День также принесет возможность более открыто выражать свои мысли и эмоции.

В канун Черной пятницы, чтобы получить удовольствие от покупок и больших скидок попробуйте применить лайфхаки удачного шопинга.

Советы на Черную пятницу

Чтобы не переплачивать за ненужные вещи, напишите список необходимых покупок. Учитывайте, чтобы товар был качественный. Смотрите цены в любимых магазинах, чтобы не попасть на хитрый прием, когда магазины специально завышают цены на товар, на который затем делают скидки. Подпишитесь и следите за брендами в социальных сетях. Часто акционные предложения магазины присылают на почту в рассылках. Предварительная примерка товара поможет сэкономить время и не стоять в метровых очередях в кабинки. Выделите заранее бюджет на покупки в Черную пятницу. Можно определить еще резервную сумму, если не вкладываетесь, а вещь очень понравилась. Так вы не будете чувствовать себя на мели после шопинга. Выбирайте самые популярные категории товаров, на которые магазины делают скидки. В первую очередь большие скидки устанавливает на одежду, обувь, белье; косметику; мебель, посуда, текстиль и декор для дома; бытовую химию; электронику; бытовую технику; детские товары; спортивный инвентарь; инструменты; книги, канцтовары и подарки. Если планируете скупиться через интернет, сохраните в закладках заранее нужные вам товары и магазины. Не желательно покупать продукцию, которую можно вернуть в течение 14 дней, например, белье.

Ранее Українські Новини рассказали о том, почему декабрь 2019 благосклонен к решительным людям,а также о том, на какие товары будут действовать скидки.