Алкоголь и романтическое настроение: какие покупки порадуют больше всего в четверг

Новая вещь всегда радует глаз, особенно если она качественная и приобретена по выгодной цене, да еще и в преддверии Черной пятницы. В то время, как астрологи посоветовали сегодня решиться купить недвижимость, узнайте, что рекомендует Лунный календарь приобрести в четверг 28 ноября, и какой день стоит завтра ожидать согласно прогнозам Astroworld.

Для каких покупок благоприятный четверг 28 ноября:

стильная одежда

канцелярские товары (конверты, бумага, газеты)

качественная косметика

билеты в кинотеатр

компьютер/ноутбук

смартфон

алкоголь

религиозные предметы(книги)

Чего не стоит покупать в четверг 28 ноября

изделия из дерева

детские игрушки

товары в дорогу

Четверг 28 ноября – день, который усилит фантазию, творческое воображение, а также интуицию. День отлично подходит для любого вида интеллектуального творчества. Это хорошее время для посещения кинотеатра. День принесет больше эмоций, усилит романтический настрой, не исключены новые знакомства романтического характера. Вечер отличное время для свидания, но старайтесь избегать потворства собственным слабостям.

А чтобы получить удовольствие от покупок и больших скидок попробуйте применить лайфхаки удачного шопинга.

Советы на Черную пятницу

Чтобы не переплачивать за ненужные вещи, напишите список необходимых покупок. Учитывайте, чтобы товар был качественный. Смотрите цены в любимых магазинах, чтобы не попасть на хитрый прием, когда магазины специально завышают цены на товар, на который затем делают скидки. Подпишитесь и следите за брендами в социальных сетях. Часто акционные предложения магазины присылают на почту в рассылках. Предварительная примерка товара поможет сэкономить время и не стоять в метровых очередях в кабинки. Выделите заранее бюджет на покупки в Черную пятницу. Можно определить еще резервную сумму, если не вкладываетесь, а вещь очень понравилась. Так вы не будете чувствовать себя на мели после шопинга. Выбирайте самые популярные категории товаров, на которые магазины делают скидки. В первую очередь большие скидки устанавливает на одежду, обувь, белье; косметику; мебель, посуда, текстиль и декор для дома; бытовую химию; электронику; бытовую технику; детские товары; спортивный инвентарь; инструменты; книги, канцтовары и подарки. Если планируете скупиться через интернет, сохраните в закладках заранее нужные вам товары и магазины. Не желательно покупать продукцию, которую можно вернуть в течение 14 дней, например, белье.

Напомним, что советуют астрологи в начале следующей недели.

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