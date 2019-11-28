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  • Украинские огурцы стоят вдвое дороже импортных: почему овощ взлетел в цене
28 ноября 2019, четверг, 20:34 675 Инфографика
Экономика 2019-11-28T20:45:14+02:00
Українські Новини
Украинские огурцы стоят вдвое дороже импортных: почему овощ взлетел в цене

Украинские огурцы стоят вдвое дороже импортных: почему овощ взлетел в цене

Огурцы, Цены на огурцы, цены на овощи, Овощи
Огурцы. Фото: pixabay
Огурцы. Фото: pixabay

В последнюю неделю ноября цены на импортные тепличные огурцы существенно упали, это не помешало поднять цены отечественным производителям. Во Львове импортный огурец предлагается по 28-30 грн/кг, за неделю цены упали минимум на треть. Зато огурец из отечественных теплиц стоит 50-55 грн/кг, его стоимость с начала ноября выросла минимум в 2 раза, сообщает "Инфо-Шувар".

Украинские трейдеры отмечают, что высокая стоимость отечественной продукции является вполне обоснованной. Во-первых, предложение украинского тепличного огурца значительно меньше импортного, главный сезон сбора почти завершен. В общем предложении доля отечественной продукции сегодня не превышает 30%. Во-вторых за отечественный огурец покупатели действительно готовы платить в 1,5 раза более высокую цену благодаря лучшему вкусу и более длительному сроку хранения.

"В этом сезоне мы существенно увеличили импорт, много огурца завозилось в Украину в апреле и июле, когда на рынке уже присутствовала продукция отечественного производителя. Рост импорта это следствие сокращения внутреннего производства и дело не только в погодных условиях. В главных производственных регионах последние 2-3 года постепенно приостанавливали деятельность мелкие производители, люди выезжали на заработки за границу. Кроме того закрывались "старые" промышленные теплицы. Хорошая новость в том, что средняя стоимость тепличных огурцов в Украине постоянно растет, надеемся, что это будет способствовать восстановлению производства в ближайшие годы", - рассказывает руководитель департамента" Аналитика "Шувар" Татьяна Гетьман.

В 2019 году средняя стоимость тепличного огурца в Украине составляла 26 грн/кг - это самый высокий показатель по крайней мере за последние 5 лет.

Инфографика: Инфографика: "Инфо-Шувар".

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на лето цена на огурцы подскочила в 1,5 раза. Резкое подорожание огурцов спровоцировала жара.

Тем временем морковь стремительно дешевеет.

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