Только 2 из 5 женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером, - исследование

Большинство пар испытывают серьезные проблемы в интимных отношениях, а только две из пяти женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, в котором участвовали 2000 британских граждан, пишет Study Finds.

Согласно исследованию, проведенному в рамках недавнего Проекта Энн Саммерс "Удовольствие от позитивных эмоций", четыре из пяти женщин (81%) не могут сказать своим близким, что у них недостаточно оргазмов. Также, только две из пяти женщин (42%) полностью удовлетворены после секса со своим партнером. При этом, 52% мужчин обычно довольны после секса с партнером.

Кроме того, 20% участниц исследования очень редко или никогда не достигают оргазма во время секса.

В целом, 49% пар говорят, что занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, а 19% занимаются сексом два-три раза в неделю. В то же время, согласно ответам исследования, 10% британских пар никогда не занимаются сексом.

В то же время 59% участников исследования отметили, что им удобно говорить о своих сексуальных желаниях со своим партнером, а 40% утверждают, что делают это еженедельно. Тем не менее, 20% участниц признаются, что им неудобно обсуждать что-либо сексуальное со своим партнером.

Участников также спрашивали об их сексуальных фантазиях. Наиболее распространенными были попытки занять новую позицию (24%) и использование секс-игрушек (20%). Среди женщин каждая пятая говорит, что секс-игрушка - это их высшая фантазия, в то же время 37% всех участников говорят, что никогда их не использовали.

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