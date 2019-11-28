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  • Только 2 из 5 женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером, - исследование
28 ноября 2019, четверг, 20:21 18
Жизнь 2019-11-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
Только 2 из 5 женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером, - исследование

Только 2 из 5 женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером, - исследование

Отношения, Соцопрос, Исследования, Оргазм, секс-игрушки, Секс
Отношения. Фото: pixabay.com
Отношения. Фото: pixabay.com

Большинство пар испытывают серьезные проблемы в интимных отношениях, а только две из пяти женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, в котором участвовали 2000 британских граждан, пишет Study Finds.

Согласно исследованию, проведенному в рамках недавнего Проекта Энн Саммерс "Удовольствие от позитивных эмоций", четыре из пяти женщин (81%) не могут сказать своим близким, что у них недостаточно оргазмов. Также, только две из пяти женщин (42%) полностью удовлетворены после секса со своим партнером. При этом, 52% мужчин обычно довольны после секса с партнером.

Кроме того, 20% участниц исследования очень редко или никогда не достигают оргазма во время секса.

В целом, 49% пар говорят, что занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, а 19% занимаются сексом два-три раза в неделю. В то же время, согласно ответам исследования, 10% британских пар никогда не занимаются сексом.

В то же время 59% участников исследования отметили, что им удобно говорить о своих сексуальных желаниях со своим партнером, а 40% утверждают, что делают это еженедельно. Тем не менее, 20% участниц признаются, что им неудобно обсуждать что-либо сексуальное со своим партнером.

Участников также спрашивали об их сексуальных фантазиях. Наиболее распространенными были попытки занять новую позицию (24%) и использование секс-игрушек (20%). Среди женщин каждая пятая говорит, что секс-игрушка - это их высшая фантазия, в то же время 37% всех участников говорят, что никогда их не использовали.

Как сообщали Українські Новини, ученые определили, какие продукты повышают сексуальное влечение.  Кроме того, ученые раскрыли шокирующую цель существования клитора.

Тем временем журнал People назвал самого сексуального мужчину мира-2019.

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