подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 ноября 2019, четверг, 19:46 183
Внешняя политика 2019-11-28T20:00:01+02:00
Українські Новини
В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора, но с условиями

В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора, но с условиями

Украино-российские отношения, Москва, День памяти жертв Голодомора, Голодомор

В России пройдет акция памяти жертв голодомора в Украине 30 ноября. Акция пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади напротив здания ФСБ, в то время, как Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ.

При этом мэрия Москвы акцию разрешила только при определенных условиях. Мероприятие должно длиться всего один час - с 16:00 до 17:00 по местному времени, а количество участников не должно превышать 30 человек "без создания помех для движения пешеходов", пишет "Радио Свобода".

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн людей". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 млн.

Как сообщали Українські Новини, 23 ноября Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также почтили память жертв Голодомора

Больше новостей о: Украино-российские отношения Москва День памяти жертв Голодомора Голодомор

Архив
Новости
В Евросоюзе хотели запретить котам ходить, где они хотят - но передумали 20:08
В Германии 70-летний пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро 20:00
В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора, но с условиями 19:46
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
Греческие острова и Афины готовятся к разрушительному цунами 19:34
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы 09:10
Милованов хочет отменить выдачу "молока за вредность" 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok