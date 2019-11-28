В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора, но с условиями

В России пройдет акция памяти жертв голодомора в Украине 30 ноября. Акция пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади напротив здания ФСБ, в то время, как Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ.

При этом мэрия Москвы акцию разрешила только при определенных условиях. Мероприятие должно длиться всего один час - с 16:00 до 17:00 по местному времени, а количество участников не должно превышать 30 человек "без создания помех для движения пешеходов", пишет "Радио Свобода".

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн людей". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 млн.

Как сообщали Українські Новини, 23 ноября Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также почтили память жертв Голодомора.