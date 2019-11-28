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28 листопада 2019, четвер, 19:46 40
Зовнішня політика 2019-11-28T20:02:11+02:00
Українські Новини
У Москві дозволили провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але з умовами

У Москві дозволили провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але з умовами

українсько-російські відносини, Москва, День пам'яті жертв Голодомору, Голодомор

У Росії пройде акція пам'яті жертв голодомору в Україні 30 листопада. Акція пройде біля Соловецького каменя на Луб'янській площі навпроти будівлі ФСБ, у той час, як Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію РФ.

При цьому мерія Москви акцію дозволили лише за певних умов. Захід має тривати лише одну годину – з 16:00 до 17:00 за місцевим часом, а кількість учасників має не перевищувати 30 осіб "без створення перешкод для руху пішоходів", пише "Радіо Свобода".

Організаторами акції виступили партія ПАРНАС і громадський рух "Декомунізація".

У 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей". Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​

Як повідомляли Українські Новини, 23 листопада Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою також вшанували пам'ять жертв Голодомору.

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