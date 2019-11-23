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23 ноября 2019, суббота, 16:45 737
Общество 2019-11-23T16:46:35+02:00
Українські Новини
Общая боль: Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора

Общая боль: Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора

Голодомор, Трагедия, День памяти жертв Голодомора, Минута молчания, Офис Президента Украины

Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Об этом свидетельствует трансляция мероприятия Офисом Президента, передают Українські Новини.

В Киеве возле Мемориала памяти жертв голодоморов в церемонии почтения памяти погибших приняли участие Президент Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, премьер-министр Алексей Гончарук и другие официальные лица, предстоятели православных церквей и представители религиозных организаций.

"Украина чтит 86-ю годовщину Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 20-х и 40-х годов ХХ столетия. Мы чтим память миллионов наших убитых голодом соотечественников. Это наша общая боль. Убийство голодом украинцев было сознательным уничтожением национальных традиций, моральных устоев, духовных ценностей... Никто и ничто не забыто. Мы помним", - сообщил диктор.

После прочтения молитвы в память жертв Голодомора, с речью выступил Президент.

"Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Но огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни мозгу, ни сердцу ответа на простой вопрос: "За что?". Как вообще может появится мысли истребить весь народ?. Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней и последнюю крошку надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра?", - сказал Зеленский.

После общенациональной минуты молчания началась всеукраинская акция "Зажги свечу!".

В 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах в целых регионах Украины был массовый голод, возникновение которого связывают не столько с неурожаем, сколько с целенаправленными действиями властей СССР. Наиболее масштабным был Голодомор 1932-33 годов, в результате которого, по различным оценкам, погибло от 3 до 7 млн человек. В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также признали Голодомор геноцидом 15 иностранных государств.

Как сообщали Українські Новини, Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора.

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