Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала по пути на сцену в ходе Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента на своем YouTube-канале опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Меркель, после того как запнулась, отшутилась, что не заметила ступени. Она пообещала ими воспользоваться в следующий раз.

В своем выступлении она обратилась к немецким промышленникам и представителям торговых палат, заявив о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Ранее Меркель рассказала о своем самочувствии после очередного нападения дрожи Меркель рассказала о своем самочувствии после очередного нападения дрожи.

Нынешний случай сильного дрожания Меркель - уже третий за менее чем месяц во время публичного мероприятия. Впервые такое случилось с канцлером 18 июня во время церемонии встречи Владимира Зеленского. Второй раз аналогичные проявления недомогания Меркель было заметно 27 июня на церемонии назначения на должность нового Министерка юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Тогда Меркель тоже заметно дрожала всем телом.