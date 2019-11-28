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28 листопада 2019, четвер, 17:59 426
Європа 2019-11-28T23:46:35+02:00
Українські Новини
Меркель впала на сцені в Берліні

Меркель впала на сцені в Берліні

Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель впала по дорозі на сцену в ході Берлінської конференції з багатосторонньої торгівлі та цифровий безпеки. Відео інциденту на своєму YouTube-каналі опублікував британський таблоїд Daily Mail.

Меркель, після того як запнулася, пожартувала, що не помітила ступені. Вона пообіцяла ними скористатися в наступний раз.

 

У своєму виступі вона звернулася до німецьким промисловцям і представникам торгових палат, заявивши про необхідність змін у Всесвітній торговельній організації.

Раніше Меркель розповіла про своє самопочуття після чергового нападу тремтіння Меркель розповіла про своє самопочуття після чергового нападу тремтіння.

Нинішній випадок сильного тремтіння Меркель - вже третій за менш ніж місяць під час публічного заходу. Вперше таке трапилося з канцлером 18 червня під час церемонії зустрічі Володимира Зеленського. Другий раз аналогічні прояви нездужання Меркель було помітно 27 червня на церемонії призначення на посаду нового Міністерка юстиції Христині Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Тоді Меркель теж помітно тремтіла всім тілом.

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