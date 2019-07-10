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10 июля 2019, среда, 23:19 290
Европа 2019-07-10T23:19:53+03:00
Українські Новини
Меркель рассказала о своем самочувствии после очередного нападения дрожи

Меркель рассказала о своем самочувствии после очередного нападения дрожи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила, что чувствует себя "очень хорошо". Во время пресс конференции после встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, в среду, 10 июля, Меркель отвергла сомнения относительно состояния ее здоровья.

"Не стоит волноваться", - отметила канцлер, слова которой приводит агентство новостей dpa, пишет DW.

Ранее в этот день Меркель пережила еще одно нападение дрожь во время встречи с военными почестями руководителя финского правительства.

Сегодняшний случай Меркель объяснила тем, что она пока находится в фазе психологической "проработки" случае, который произошел с им 18 июня во время церемонии встречи украинского президента Владимира Зеленского. "Очевидно, она (эта фаза. - ред.) Еще не вполне завершилась, но прогресс есть", - отметила Меркель. Она выразила уверенность, что "однажды" такие приступы дрожи пройдут - так же, как и появились.

Канцлер отвергла также любые сомнения относительно своей работоспособности. Отвечая на вопрос журналистов о том, не следовало бы в Германии регулярно публиковать информацию о состоянии здоровья руководителей государства, как это делают во многих других странах, она заверила, что и впредь имеет силы работать. "В целом я глубоко убеждена, что остаюсь работоспособной", - сказала Меркель, цитирует агентство новостей Reuters.

Нынешний случай сильного дрожания Меркель - уже третий за менее чем месяц во время публичного мероприятия. Впервые такое случилось с канцлером 18 июня во время церемонии встречи Владимира Зеленского. Второй раз аналогичные проявления недомогания Меркель было заметно 27 июня на церемонии назначения на должность нового Министерка юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Тогда Меркель тоже заметно дрожала всем телом.

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