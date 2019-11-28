Действия Зеленского одобряют больше половины украинцев, Рады и Кабмина - больше трети

54% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), одобряют действия Президента Владимира Зеленского, 37% - Кабинета Министров, 36% - Верховной Рады, в то время как уровень поддержки Зеленского упал до 52%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 16% опрошенных полностью одобряют действия Президента, 38% - скорее одобряют, 22% - скорее не одобряют, 14% - полностью не одобряют, 11% - отказались ответить. КМИС отмечает, что поддержка Зеленского за 4-7 ноября составляла 64%.

Кроме того, 7% опрошенных полностью поддерживают действия Кабмина, 30% - скорее поддерживают, 27% - скорее не поддерживают, 21% - полностью не поддерживают, 16% - отказались ответить. 6% респондентов полностью поддерживает действия Рады, 30% - скорее поддерживают, 30% - скорее не поддерживают, 22% - полностью не поддерживают, 13% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, США приветствуют возвращение ответственности за незаконного обогащения. Тем временем Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки.