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28 ноября 2019, четверг, 11:46 89
Общество 2019-11-28T12:15:01+02:00
Українські Новини
Действия Зеленского одобряют больше половины украинцев, Рады и Кабмина - больше трети

Действия Зеленского одобряют больше половины украинцев, Рады и Кабмина - больше трети

Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, Кабмин, Опрос, КМИС, Верховная Рада
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

54% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), одобряют действия Президента Владимира Зеленского, 37% - Кабинета Министров, 36% - Верховной Рады, в то время как уровень поддержки Зеленского упал до 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 16% опрошенных полностью одобряют действия Президента, 38% - скорее одобряют, 22% - скорее не одобряют, 14% - полностью не одобряют, 11% - отказались ответить. КМИС отмечает, что поддержка Зеленского за 4-7 ноября составляла 64%.

Кроме того, 7% опрошенных полностью поддерживают действия Кабмина, 30% - скорее поддерживают, 27% - скорее не поддерживают, 21% - полностью не поддерживают, 16% - отказались ответить. 6% респондентов полностью поддерживает действия Рады, 30% - скорее поддерживают, 30% - скорее не поддерживают, 22% - полностью не поддерживают, 13% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, США приветствуют возвращение ответственности за незаконного обогащения. Тем временем Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки.

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