Україна може ввести санкції проти 131 юрособи за пропаганду в Криму і поставку військової продукції для Росії

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запровадити санкції проти 131 юридичної особи, причетної до руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму, які здійснюють там теле- і радіомовлення, а також постачають матеріали для військово-промислового комплексу Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується запровадити санкції проти 39 юросіб, зареєстрованих на території Росії, і 22 юросіб, зареєстрованих у Криму, за проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Також передбачено санкції до 19 юросіб, зареєстрованих на території Росії, та 15 юросіб, зареєстрованим у Криму, за незаконне мовлення на захоплених радіочастотах на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, пропонується застосувати санкції до 33 юросіб, зареєстрованих на території Росії, та 3 юросіб, зареєстрованих у Криму, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам військово-промислового комплексу Росії.

У повідомленні наголошується, що запровадження санкцій до юридичних осіб унеможливить ведення ними економічної діяльності на території України і дозволить партнерам ініціювати запровадження санкцій щодо них у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів санкції проти Росії за незаконні розкопки в Криму.

Раніше Арахамія заявляв, що якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції.