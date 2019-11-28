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28 ноября 2019, четверг, 14:52 420
Экономика 2019-11-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Китай разрешил Украине экспортировать шрот рапса и мед

Китай разрешил Украине экспортировать шрот рапса и мед

Тарас Качка, Мед, Экспорт, Украина-Китай
Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Китай и Украина подписали протоколы касательно допуска экспорта шрота рапса и меда из Украины в Китай в то время как в Украине утвердили новые требования к меду.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Подписали два протокола по рапсовому шроту и меду. Так что уважаемые производители - можете отправлять", - написал он.

Также Качка отметил, что стороны согласовали экспортный протокол по мясу птицы, и надеется, что поставки из Украины начнутся до конца 2019 года. Кроме того, торгпред заявил, что в рамках своего рабочего визита в Китай он провел продуктивную встречу с Генеральной таможенной администрацией КНР о совместных действиях по ряду товарных позиций.

Согласно сообщению, Качка обсудил с председателем Китайской экспортно-импортной палаты продуктов питания CFNA Цао Дероном B2B-связи в аграрной сфере и о помощи в участии в выставках, в том числе Шанхайской импортной выставке.

Как сообщали Українськi Новини, Украина вошла в тройку мировых лидеров по экспорту меда. Тем временем импорт товаров превысил экспорт на 7 млрд долларов с начала года.

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