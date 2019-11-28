Героїня секс-скандалу Клітіна закликає звільнити голову правління "Укрзалізниці"

Колишня заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна закликає звільнити голову правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова та державного секретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.

Про це Клітіна написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру не вистачить тут сміливості?", - написала вона.



За словами Клітіної, на своїй посаді вона заважала непрозорим рішеннями міністерства, таким як закриття малодіяльних станцій, заважала непомітно здати в оренду залізничний вокзал "Київ-Пасажирський" замість концесії, критикувала IPO "Укрзалізниці".



При цьому Клітіна додала, що виступає за звільнення лояльних до Кравцова менеджерів та членів наглядової ради "Укрзалізниці".



Як повідомляли Українські Новини, Клітіна піде в суд вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, на своїй сторінці в Facebook показала приклад того, як пранкер "Джокер" міг підробити листування з нею та іншими політиками. Однак користувачі помітили на одному з скріншотів російський телекомунікаційний оператор.