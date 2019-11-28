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  • Героїня секс-скандалу Клітіна закликає звільнити голову правління "Укрзалізниці"
28 листопада 2019, четвер, 14:52 8
Політика 2019-11-28T16:31:58+02:00
Українські Новини
Героїня секс-скандалу Клітіна закликає звільнити голову правління "Укрзалізниці"

Героїня секс-скандалу Клітіна закликає звільнити голову правління "Укрзалізниці"

Владислав Криклій, Євген Кравцов, Андрій Галущак, Укрзалізниця, Олександра Клітіна
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Колишня заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна закликає звільнити голову правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова та державного секретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.

Про це Клітіна написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру не вистачить тут сміливості?", - написала вона.

За словами Клітіної, на своїй посаді вона заважала непрозорим рішеннями міністерства, таким як закриття малодіяльних станцій, заважала непомітно здати в оренду залізничний вокзал "Київ-Пасажирський" замість концесії, критикувала IPO "Укрзалізниці".

При цьому Клітіна додала, що виступає за звільнення лояльних до Кравцова менеджерів та членів наглядової ради "Укрзалізниці".

Як повідомляли Українські Новини, Клітіна піде в суд вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, на своїй сторінці в Facebook показала приклад того, як пранкер "Джокер" міг підробити листування з нею та іншими політиками. Однак користувачі помітили на одному з скріншотів російський телекомунікаційний оператор.

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