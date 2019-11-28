На "нормандской встрече" Зеленский не собирается идти на уступки Путину, - Данилов

На встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в декабре 2019 года в Париже, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину.

Об этом журналистам заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.

"Нужно понимать с кем и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация достаточно сложная, нам нужна нормандская встреча... Я уверен, что от президента Зеленского ни шага каких-то уступок, которые будут не в пользу нашему государству, мы там не увидим", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Ранее Українські Новини сообщали, что Украина выполнила договоренности "нормандской четверки" от 2016 года. Речь идет о разведении сил и средств на определенных участках, восстановлении моста в Станице Луганской и водоснабжении оккупированной части Луганской области.