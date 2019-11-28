Недашковский постоянно не выполнял финпланы и работал неэффективно, - Минэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды объяснило увольнение президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского неэффективным менеджментом и постоянным неисполнением финансовых планов компании, хотя "Энергоатом" увеличил прибыль больше чем в 2 раза

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

В частности, среди примеров неэффективного менеджмента приведены примеры с возгоранием трансформатора и генератора на 1-м блоке Хмельницкой атомной электростанции при запуске после ремонта, рост количества нарушений в работе АЭС с 2014 года (в 2018 году было зафиксировано 22 таких случая, тогда как в 2014 году - 10 случаев).

Кроме того, у "Энергоатома" ухудшаются финансовые показатели, в том числе EBITDA и рентабельность активов.

Также среди причин увольнения указаны несоблюдение графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС, значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов (на 33% больше плана), невыполнение условий кредитных договоров с Европейским банком реконструкции и развития и "Евроатомом" (70% всех долгосрочных обязательств), увеличение валютных рисков, бесхозяйственность при проведении закупок.

Кроме того, во время председательства Недашковского было открыто уголовное производство относительно двух работников "Энергоатома" по подозрению в растрате 6,4 млн евро.

Министерство отмечает, что увольнение Недашковского не повлияет на работу атомных станций.

Конкурс на должность президента компании будет объявлен в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, Недашковский задекларировал 7,3 млн гривен зарплаты за 2018. Тем временем в Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали.