Генпрокуратура передала в СБУ дело Иловайской трагедии

Генеральная прокуратура передала в Службу безопасности Украины дело Иловайской трагедии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.



"Дело перешло по подследственности в СБУ", - сказали в ведомстве.



В СБУ источники Українських Новин уточнили, что пока уголовное производство еще не передано физически. После поступления материалов будет решен вопрос о вызове бывшего Президента Петра Порошенко на допрос.



Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Офисе Президента документы о проведении Иловайской операции.





Ранее военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.

Кроме того, Генеральная прокуратура установила гибель 241 украинского военнослужащего в боях под Иловайском (Донецкая область). Тогда военная прокуратура планировала допросить 600 человек для завершения расследования массовой гибели военнослужащих в боях около Иловайска.



Тем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.