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28 ноября 2019, четверг, 12:16 7
Силовые структуры 2019-11-28T12:17:44+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура передала в СБУ дело Иловайской трагедии

Генпрокуратура передала в СБУ дело Иловайской трагедии

Генпрокуратура, СБУ, Передача дела, Иловайск
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура передала в Службу безопасности Украины дело Иловайской трагедии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

"Дело перешло по подследственности в СБУ", - сказали в ведомстве.

В СБУ источники Українських Новин уточнили, что пока уголовное производство еще не передано физически. После поступления материалов будет решен вопрос о вызове бывшего Президента Петра Порошенко на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Офисе Президента документы о проведении Иловайской операции.

Ранее военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.

Кроме того, Генеральная прокуратура установила гибель 241 украинского военнослужащего в боях под Иловайском (Донецкая область). Тогда военная прокуратура планировала допросить 600 человек для завершения расследования массовой гибели военнослужащих в боях около Иловайска.

Тем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку. 

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