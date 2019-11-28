Более половины украинцев считают неуспешными действия команды Зеленского по прекращению конфликта на Донбассе

51% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают неуспешными действия команды Президента Владимира Зеленского по прекращению конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



Респондентов просили указать, насколько успешно или не успешно новая власть (Президент Владимир Зеленский, Кабинет Министров, Верховная Рада, правоохранительные органы) справляется с теми или иными задачами.

3% опрошенных считают, что с прекращением конфликта на Донбассе новая власть справляется очень успешно, 35% - скорее успешно, 30% - скорее не успешно, 21% - полностью не успешно, 9% - отказались ответить.



1% опрошенных считают, что новая команда очень успешно справляется со снижением тарифов на коммунальные услуги, 15% - скорее успешно, 36% - скорее не успешно, 39% - полностью не успешно, 9% - отказались ответить.



2% респондентов считают, что с борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти успешно справляются, 20% - скорее успешно, 30% - скорее не успешно, 40% - полностью не успешно.



10% опрошенных считают, что власть очень успешно обеспечивает свободу слова в Украине, 37% - скорее успешно, 27% - скорее не успешно, 17% - полностью не успешно, 10% - отказались ответить.



Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.



Как сообщали Українськi Новини, по опросу КМИС 22-25 ноября, рейтинг Президента Владимира Зеленского по сравнению с 4-7 ноября упал с 64% до 52%.



Кроме того, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде.



Тем временем, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.





