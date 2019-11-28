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28 ноября 2019, четверг, 10:59 440
Происшествия 2019-11-28T11:30:26+02:00
Українські Новини
Влезли с балкона, раскурочили сейф, - офис Союза журналистов на Крещатике ограбили

Влезли с балкона, раскурочили сейф, - офис Союза журналистов на Крещатике ограбили

НСЖУ, нападения на журналистов, Ограбление, Национальный союз журналистов Украины
Ограбленный офис НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook
Ограбленный офис НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

После того, как окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела, а в полиции сказали, что "удивляться нечего", неизвестные ограбили здание Национального союза журналистов (НСЖУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В течение ночи злоумышленники попали в помещение через балкон и похитили из сейфа денежные средства. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются", - сказано в нем.

Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение о краже на улице Крещатик. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. На данный момент правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко в социальной сети Facebook сообщил, что, в частности ограбили его кабинет.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал он.

Томиленко отметил, что на данный момент он находится в командировке в Запорожье.

Ограбленный офис НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/FacebookОграбленный офис НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ за ежегодное проведение публичных парламентских слушаний по безопасности журналистов. Тем временем дела о нападении на журналистов будут под особым контролем Авакова и министерства.

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