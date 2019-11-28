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28 листопада 2019, четвер, 10:59 24
Події 2019-11-28T11:12:51+02:00
Українські Новини
Влізли з балкона, розкурочили сейф, - офіс Спілки журналістів на Хрещатику пограбували

Влізли з балкона, розкурочили сейф, - офіс Спілки журналістів на Хрещатику пограбували

НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Напади на журналістів, пограбування
Пограбований офіс НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook
Пограбований офіс НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Після того, як вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів, а у поліції сказали, що "дивуватися нема чого", невідомі пограбували будівлю Національної спілки журналістів (НСЖУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Протягом ночі зловмисники потрапили до приміщення через балкон і викрали з сейфа грошові кошти. Сума збитку та обставини події з'ясовуються", - сказано в ньому.

Зазначається, що вранці до поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Хрещатик. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Попередньо встановлено, що невідомі потрапили до приміщення через балкон і шляхом злому сейфу викрали звідти гроші. Зараз правоохоронці проводять огляд місць подій, опитують працівників спілки, переглядають записи з камери відеоспостереження.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до злочину.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко в соціальній мережі Facebook повідомив, що, зокрема пограбували його кабінет.

"Сьогодні вночі невідомі проникли до мого службового кабінету і приймальні та здійснили пограбування. Офісний сейф пошкоджено. В ньому зберігалися деякі службові документи і мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частина вивернута на стіл, ящики розкриті. Зникли документи й цінні речі - ще з'ясовуємо", - написав він.

Томіленко зазначив, що зараз він перебуває у відрядженні в Запоріжжі.

Пограбований офіс НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/FacebookПограбований офіс НСЖУ. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ за щорічне проведення публічних парламентських слухань з безпеки журналістів. Тим часом справи про напад на журналістів будуть під особливим контролем Авакова і міністерства.

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