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28 листопада 2019, четвер, 10:32 42
Судова влада 2019-11-28T13:30:04+02:00
Українські Новини
Бізнесмен Альперін відмовився від дачі показань НАБУ

Бізнесмен Альперін відмовився від дачі показань НАБУ

Вадим Альперін, Контрабанда, НАБУ, показання
Вадим Альперін. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Вадим Альперін. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) бізнесмен, відомий як "король контрабанди", Вадим Альперін відмовився від дачі показань.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він нічого не говорить", - сказав він.

За його словами, Альперін веде себе зухвало і відмовляється від будь-яких свідчень.

Альперіна затримали після того, як він приїхав у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Правоохоронці вважають, що затриманий скоїв злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Слідство вважає його главою злочинної організації, яка здійснювала злочини, пов'язані з махінаціями з розмитненням товарів, що імпортуються в Україну, за заниженими цінами.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці. 26 листопада Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна.

 

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