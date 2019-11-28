Большинство украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко, - опрос

В то время, как суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет, большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передают Українськi Новини.

В частности, оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% - не поддержали.

Как сообщали Українськi Новини, суд предоставил ГБР доступ к данным дипломатического паспорта Порошенко.

17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.