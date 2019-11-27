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27 ноября 2019, среда, 11:19 2826
Судебная власть 2019-11-27T13:31:58+02:00
Українські Новини
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет

Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет

Печерский районный суд Киева, ГБР, Отпуск, командировки, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

Печерский районный суд Киева разрешил следователями Госбюро расследований изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках бывшего Президента Петра Порошенко за период с июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд разрешил ГБР доступ к табелю учета использования рабочего времени Порошенко за указанный период, сведениям о зарплате; документам, подтверждающим временную невозможность выполнения своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин; документам, подтверждающим пребывание Порошенко в официальном отпуске; документам, подтверждающим пребывание его с официальными и рабочими визитами в иностранных государствах; документам, подтверждающих пребывание Порошенко за пределами Украины на международных мероприятиях.

Также суд предоставил доступ к информации о местонахождении экс-Президента 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05.2016, 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016 , 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02 .2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018, 28.03.2019.

Как сообщали Українськi Новини, суд предоставил ГБР доступ к данным дипломатического паспорта Порошенко.

17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

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