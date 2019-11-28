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28 ноября 2019, четверг, 09:27 280
Общество 2019-11-28T09:45:01+02:00
Українські Новини
Украину накрыл густой туман: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

Украину накрыл густой туман: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

Украина, Укргидрометцентр, Желтый уровень, Туман
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

Сегодня, 28 ноября, в Украине туман, а на Закарпатье пройдет дождь с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 


"28 ноября на большей части территории страны утром туман, видимость 200-500 м; днем 28 ноябрь и ночью 29 ноября на Закарпатье дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине температура воздуха поднимется до +12 градусов. 

Также синоптик рассказала, что в пятницу всю Украину накроют дожди, а похолодание придет с 1-2 декабря.  

Тем временем, в Киеве зафиксировали вредные примеси в воздухе. Самый грязный воздух в центре и на проспекте Победы. 

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