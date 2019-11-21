Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника

Совет общественного контроля при Национальном бюро расследований просит генерального прокурора Руслана Рябошапку провести экспертизу записи возможного разговора директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом говорится в сообщении Совета, передают Українськi Новини.

Так, Совет просит провести экспертизу записанной беседы в рамках открытого производства по выявленным устройствам прослушивания и, в случае подтверждения достоверности голосов, выделить в отдельное производство по возможному вмешательству в досудебное расследование.

В случае имеющегося конфликта интересов и угрозы объективности следствия - изменить подследственность расследования указанного дела, поскольку на аудиозаписях могут быть разговоры руководителей ГБР и НАБУ, которые вмешиваются в независимость проведения расследования и, вероятно, разглашают тайну досудебного расследования.

Таким образом, указанная ситуация может подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 387 (вмешательство в независимость следствия и разглашение тайны следствия) Уголовного кодекса.

Также Совет просит подтвердить или опровергнуть информацию о том, давал ли Рябошапка директору ГБР указания о невозможности проведения следственных действий по так называемому делу Приватбанка в связи с пребыванием в Киеве миссии Международного валютного фонда.

А также сообщить, открыто ли уголовное производство по вышеуказанному факту и назвать определенный орган досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.

Ранее Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.