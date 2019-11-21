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21 ноября 2019, четверг, 16:19 83
Судебная власть 2019-11-21T18:30:05+02:00
Українські Новини
Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника

Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника

НАБУ, Артем Сытник, Руслан Рябошапка, Роман Труба

Совет общественного контроля при Национальном бюро расследований просит генерального прокурора Руслана Рябошапку провести экспертизу записи возможного разговора директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом говорится в сообщении Совета, передают Українськi Новини.

Так, Совет просит провести экспертизу записанной беседы в рамках открытого производства по выявленным устройствам прослушивания и, в случае подтверждения достоверности голосов, выделить в отдельное производство по возможному вмешательству в досудебное расследование.

В случае имеющегося конфликта интересов и угрозы объективности следствия - изменить подследственность расследования указанного дела, поскольку на аудиозаписях могут быть разговоры руководителей ГБР и НАБУ, которые вмешиваются в независимость проведения расследования и, вероятно, разглашают тайну досудебного расследования.

Таким образом, указанная ситуация может подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 387 (вмешательство в независимость следствия и разглашение тайны следствия) Уголовного кодекса.

Также Совет просит подтвердить или опровергнуть информацию о том, давал ли Рябошапка директору ГБР указания о невозможности проведения следственных действий по так называемому делу Приватбанка в связи с пребыванием в Киеве миссии Международного валютного фонда.

А также сообщить, открыто ли уголовное производство по вышеуказанному факту и назвать определенный орган досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.

Ранее Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

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