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28 листопада 2019, четвер, 08:45 9
Силові структури 2019-11-28T09:45:01+02:00
Українські Новини
Труба не збирається подавати у відставку

Труба не збирається подавати у відставку

ДБР України, Роман Труба, Відставка
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, який допускає, що прослуховують керівників усіх правоохоронних органів, не має наміру подавати у відставку.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Зараз було б не правильно, якби я залишив працівників та орган. Оскільки зараз на порядку денному - голосування в другому читанні за законопроект про ДБР", - зазначив Труба.

Він зазначив, що не повинен йти на час поки розслідується справа про прослуховування. Він також підкреслив, що він як керівник ДБР не може впливати яким-небудь чином на хід досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапку просять провести експертизу запису можливої розмови Труби і Ситника.

А 20 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених у різних Telegram-каналах.

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