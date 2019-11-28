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28 ноября 2019, четверг, 08:15 196
Силовые структуры 2019-11-28T08:19:27+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

На Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North.

В то время, как штаб ООС назвал потери боевиков за неделю, за прошлые сутки, 27 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов. Вблизи Старогнатовки и Березовой велся огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Еще два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили у Марьинки. Неподалеку Водяного стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. Неподалеку от Южного враг ударил из РПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Шумов стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Попасной – из стрелкового оружия.

"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП. Тем временем у Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет.

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