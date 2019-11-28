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28 листопада 2019, четвер, 08:15 21
Силові структури 2019-11-28T09:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

На Донбасі бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command North.

В той час, як штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень, за минулу добу, 27 листопада, бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Поранення отримали двоє військовослужбовців, ще один – бойову травму, повідомили в прес-центрі ООС.

"27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів. Поблизу Старогнатівки і Березової вівся вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Ще два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї окупанти здійснили біля Мар'їнки. Неподалік Водяного стріляли з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, а поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано три ворожих обстріли. Неподалік від Південного ворог вдарив з РПГ і автоматичних гранатометів. Поблизу Шумів стріляли з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, у Попасній – зі стрілецької зброї.

"Вчора, 27 листопада, поранення в результаті обстрілу отримали два військовослужбовці збройних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили воїна ЗСУ, ще один загинув в ДТП. Тим часом у Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандською зустріччю", а бойовики - ні.

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