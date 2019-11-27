подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 ноября 2019, среда, 22:14 36
Силовые структуры 2019-11-27T22:15:18+02:00
Українські Новини
Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков, украинский военный
Флаг в зоне ООС. Фото: Facebook/ООС
Флаг в зоне ООС. Фото: Facebook/ООС

После того как штаб ООС назвал потери боевиков за неделю, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 27 ноября, 1 украинский военнослужащий травмирован.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли украинские позиции возле Пивденного и Шумов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь возле Марьинки. В течение текущих суток боевую травму в результате обстрелов получил 1 военнослужащий Объединенных сил. На участке разведения №1 (Станица Луганская) осуществляются меры по мониторингу соблюдения режима тишины.

В 12:00 на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по графику закончились мероприятия по разведению сил и средств.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, ГосЧС разобрала 2 вспомогательных сооружения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП. Тем временем у Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС война на Донбассе обстрелы на Донбассе Обстрелы боевиков украинский военный

Архив
Новости
Суд назначил Садовому 1,5 млн гривен залога 22:29
Украинский военный получил боевую травму на Донбассе 22:14
Верховная Рада сегодня работала без электричества при свете фонариков 21:47
Энди Руис. Фото: пресс-служба
Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть 21:34
Электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь 21:12
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok