Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли украинские позиции возле Пивденного и Шумов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь возле Марьинки. В течение текущих суток боевую травму в результате обстрелов получил 1 военнослужащий Объединенных сил. На участке разведения №1 (Станица Луганская) осуществляются меры по мониторингу соблюдения режима тишины.

В 12:00 на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по графику закончились мероприятия по разведению сил и средств.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, ГосЧС разобрала 2 вспомогательных сооружения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики ранили воина ВСУ, еще один погиб в ДТП. Тем временем у Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет.