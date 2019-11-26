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26 ноября 2019, вторник, 20:59 14
Lifestyle 2019-11-26T21:05:00+02:00
Українські Новини
Недвижимость и новая бытовая техника: астрологи рассказали, что стоит купить в среду, а чего нет

Недвижимость и новая бытовая техника: астрологи рассказали, что стоит купить в среду, а чего нет

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Онлайн шоппинг.Фото: pixabay
Онлайн шоппинг.Фото: pixabay

Планирование бюджета является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Особенно важно правильно распланировать свои расходы и покупки в преддверии черной пятницы. Для того, чтобы удачно совершить покупки, астрологи рекомендовали по Лунному календарю не приобретать никаких бытовых инструментов в начале этой недели. Узнайте, какие советы дает Astoworld по Лунному календарю на среду, 27 ноября. 

Для каких покупок благоприятна среда 27 ноября

  • - товары в дорогу;
  • - мобильные гаджеты(средства коммуникации) ;
  • - недвижимость;
  • - бытовой техники;
  • - одежда;

Какие покупки не рекомендуется покупать в среду 27 ноября

  • -Посуда;
  • -Детские игрушки;

Согласно лунному календарю, среда 27 ноября считается благоприятным днем, а также подходящим днем  для приобретения новых вещей. Астрологи отмечают, что положение планет обещает больше оптимизма, любознательности, усиление тяги к новым впечатлениям и даже к приключениям. Однако в течение этого дня не стоит быть слишком доверчивыми, опасность обманов повышена. Не исключены разочарования, может появиться осознание того, что не все Ваши мечты способны осуществиться, как минимум, в ближайшее время.

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