Недвижимость и новая бытовая техника: астрологи рассказали, что стоит купить в среду, а чего нет

Планирование бюджета является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Особенно важно правильно распланировать свои расходы и покупки в преддверии черной пятницы. Для того, чтобы удачно совершить покупки, астрологи рекомендовали по Лунному календарю не приобретать никаких бытовых инструментов в начале этой недели. Узнайте, какие советы дает Astoworld по Лунному календарю на среду, 27 ноября.

Для каких покупок благоприятна среда 27 ноября

- товары в дорогу;

- мобильные гаджеты(средства коммуникации) ;

- недвижимость;

- бытовой техники;

- одежда;

Какие покупки не рекомендуется покупать в среду 27 ноября

-Посуда;

-Детские игрушки;

Согласно лунному календарю, среда 27 ноября считается благоприятным днем, а также подходящим днем для приобретения новых вещей. Астрологи отмечают, что положение планет обещает больше оптимизма, любознательности, усиление тяги к новым впечатлениям и даже к приключениям. Однако в течение этого дня не стоит быть слишком доверчивыми, опасность обманов повышена. Не исключены разочарования, может появиться осознание того, что не все Ваши мечты способны осуществиться, как минимум, в ближайшее время.

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