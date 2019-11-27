Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный гомогенный монолит"

Назначенная языковым омбудсменом доктор филологических наук и заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова имеет довольно радикальные взгляды на украинизацию, сообщает "Страна".

Так, например, она считает, что украинизация не просто нужна - ее кроме пряника, нужно проводить и кнутом. А украинское общество Монахова мечтает видеть "гомогенным".

"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова.

"Пряник" она видит в создании качественного украиноязычного продукта - вроде "Океана Эльзы" или "Воплей Видоплясова". А "кнут" - в квотах.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон. Также Минкультуры вносило кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмотрение Кабмина.