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  • Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный гомогенный монолит"
27 ноября 2019, среда, 20:48 392
Политика 2019-11-27T20:51:31+02:00
Українські Новини
Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный гомогенный монолит"

Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный гомогенный монолит"

Омбудсмен, Татьяна Монахова, Национализм, Украинизация
Татьяна Монахова. Скриншот
Татьяна Монахова. Скриншот "Страны"

Назначенная языковым омбудсменом доктор филологических наук и заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова имеет довольно радикальные взгляды на украинизацию, сообщает "Страна".

Так, например, она считает, что украинизация не просто нужна - ее кроме пряника, нужно проводить и кнутом. А украинское общество Монахова мечтает видеть "гомогенным". 

"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова.

"Пряник" она видит в создании качественного украиноязычного продукта - вроде "Океана Эльзы" или "Воплей Видоплясова". А "кнут" - в квотах. 

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон. Также Минкультуры вносило кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмотрение Кабмина.

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