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27 листопада 2019, середа, 19:23 11
Зовнішня політика 2019-11-27T20:15:01+02:00
Українські Новини
У Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандської зустріччю", а бойовики - ні

У Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандської зустріччю", а бойовики - ні

ТКГ, Леонід Кучма, нормандський формат, Володимир Зеленський, Бойовики
Леонід Кучма. Фото: АПУ
Леонід Кучма. Фото: АПУ

Прес-секретар колишнього Президента (1994-2005), представника України в тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарина Оліфер заявляє, що Україна виконала свою частину зобов'язань перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), тоді як бойовики - ні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook за підсумками засідання ТКГ, передають Українські Новини.

"Напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких було на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського", - написала вона.

Зокрема, вона зазначила розведення сил і засобів у районі Золотого, Петровського та Станиці Луганської, зведення моста в Станиці Луганській і вирішення питання водопостачання в Луганській області.

"Зате з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, не представлено безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, непідконтрольній Україні, включаючи ділянки російсько-українського кордону, не створено умови для роботи КПВВ "Золоте", - додала вона.

Особливо гострою, з її слів, залишається проблема звільнення утримуваних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, "нормандська четвірка" проведе зустріч 9 грудня в Парижі (Франція). Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі.

Раніше Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

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