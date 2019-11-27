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27 листопада 2019, середа, 17:51 11
Судова влада 2019-11-27T20:25:00+02:00
Українські Новини
Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, пройде судово-психіатричну експертизу

Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, пройде судово-психіатричну експертизу

Олексій Белько, Психіатрична експертиза, Міст Метро
Суд над Олексієм Белько
Суд над Олексієм Белько

Колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, перевезли до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи.

Про це повідомив його адвокат Масі Найєм у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що в середу не буде судового засідання, оскільки Белько перебував у центрі.

"Сьогодні воно знову не відбудеться, тому що Олексія вже перевезли до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи для проведення стаціонарної комісійної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи", - написав захисник.

Найєм повідомив, що він згоден із такою постановою суду, але йому не повідомили про час транспортування підзахисного.

Також він написав, що наступне судове засідання відбудеться 9 грудня об 11:45.

Як повідомляли Українські Новини, захист Олексія Белька оскаржив його арешт з заставою 288 тис. гривень.

Раніше, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белька.

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