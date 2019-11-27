Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, пройде судово-психіатричну експертизу

Колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, перевезли до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи.

Про це повідомив його адвокат Масі Найєм у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що в середу не буде судового засідання, оскільки Белько перебував у центрі.

"Сьогодні воно знову не відбудеться, тому що Олексія вже перевезли до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи для проведення стаціонарної комісійної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи", - написав захисник.

Найєм повідомив, що він згоден із такою постановою суду, але йому не повідомили про час транспортування підзахисного.

Також він написав, що наступне судове засідання відбудеться 9 грудня об 11:45.

Як повідомляли Українські Новини, захист Олексія Белька оскаржив його арешт з заставою 288 тис. гривень.

Раніше, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белька.