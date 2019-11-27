Количество заразившихся гриппом и ОРВИ украинцев стремительно растет

159 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями, сезон которых начался и в Киеве, 18-24 ноября.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (18-24 ноября) ОРВИ заболели почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети", - говорится в нем.

Согласно сообщению, зарегистрировано 16 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ). По результатам лабораторного исследования получен один положительный результат: определен вирус гриппа типа A(H3).

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. На прошлой неделе не зарегистрирован ни один летальный случай вследствие гриппа.

С 18 по 24 ноября от гриппа вакцинировались более 23 тыс. человек, а с начала октября прививки сделали более 177 тыс. человек.

Раньше Українськi Новини писали о 10 привычках, которые могут спасти жизнь и сэкономить деньги. Минздрав спрогнозировал, что зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом.