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27 ноября 2019, среда, 17:45 10
Общество 2019-11-27T17:45:08+02:00
Українські Новини
В скандальном доме-монстре на Подоле застройщика обязали снести верхние этажи

В скандальном доме-монстре на Подоле застройщика обязали снести верхние этажи

Застройщик, Подол
Застройщик должен снести незаконную пристройку за свой счет. Фото: depo.ua
Застройщик должен снести незаконную пристройку за свой счет. Фото: depo.ua

Компанию-застройщика обязали снести четыре верхних этажа скандального дома на Подоле. Соответствующее решение вынес Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 27 ноября.

Суд пришел к выводу, что ООО Патели лизинг ведет самовольное строительство, так как надстройка в жилищно-офисном комплексе на улице Нижний Вал, 27-29 строится без исходных данных и разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм и других государственных стандартов.

В связи с этим ответчик за свой счет обязан снести надстройку выше восьмого надземного этажа. Дело рассматривалось с декабря 2014 года.

Накануне решения Хозяйственного суда в Киевской горадминистрации провели пресс-конференцию, во время которой советник мэра Киева Максим Бахматов назвал этот дом "не только архитектурным безобразием, но и реально опасным зданием для тех, кто купил там квартиру", так как застройщик не учел степень огнестойкости, пишет LB.ua.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев цены на новое жилье в Киеве выросли на 10,1%. Ранее минрегион сообщил, что почти тысячу молодых семей обеспечат жильем.

Проблемные новостройки в Киеве: как найти законное жилье и сэкономить на юристе.

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