В скандальном доме-монстре на Подоле застройщика обязали снести верхние этажи

Компанию-застройщика обязали снести четыре верхних этажа скандального дома на Подоле. Соответствующее решение вынес Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 27 ноября.

Суд пришел к выводу, что ООО Патели лизинг ведет самовольное строительство, так как надстройка в жилищно-офисном комплексе на улице Нижний Вал, 27-29 строится без исходных данных и разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм и других государственных стандартов.

В связи с этим ответчик за свой счет обязан снести надстройку выше восьмого надземного этажа. Дело рассматривалось с декабря 2014 года.

Накануне решения Хозяйственного суда в Киевской горадминистрации провели пресс-конференцию, во время которой советник мэра Киева Максим Бахматов назвал этот дом "не только архитектурным безобразием, но и реально опасным зданием для тех, кто купил там квартиру", так как застройщик не учел степень огнестойкости, пишет LB.ua.

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