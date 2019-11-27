Автобуси і ремонт їдалень: На поліпшення якості освіти в школах виділено 1,9 млрд гривень

Кабінет Міністрів виділив 1,9 млрд гривень на освіту в рамках комплексної державної програми поліпшення якості освіти в школах в той час як батьків школярів будуть штрафувати за прогули

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 27 листопада, уряд прийняв рішення направити 1,9 млрд гривень в освітню сферу", - сказано в ньому.

До кінця цього року всі школи отримають доступ до високошвидкісного інтернету, діти в сільських школах зможуть комфортно добиратися до навчальних закладів і харчуватися в комфортних умовах.

Так, буде закуплено близько 430 нових шкільних автобусів і проведено ремонт їдалень, для чого Кабмін виділив 400 млн гривень.

"Сьогодні ми направили майже 801,6 млн гривень на сучасне обладнання і технології. Вже в цьому році наші школярі, які цікавляться математичними і природничими науками, технологіями та технічною творчістю, отримають нове обладнання для кабінетів і STEM-лабораторій", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він також додав, що Кабмін виділив 55,3 млн гривень на придбання обладнання для спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти з особливими потребами.

Як повідомляли Українські Новини, до наступного року Україна закриє всі російськомовні школи. Тим часом експерт вважає, що українська освіта не пристосована до ринку праці.