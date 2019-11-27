Милованов хоче скасувати видачу "молока за шкідливість"

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, занепокоївся тим, що в Україні досі діє норма про видачу молока за шкідливі умови праці, яка була введена в 1918 році Володимиром Леніним. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Це радянська норма "молоко за шкідливі умови праці". Вона бере свій початок з особливого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного з заводів. Через рік така норма почала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників. Пройшло більше 100 років, але цей комунізм досі є в нашому Кодексі законів про працю (ст 166, друге фото)", - висловився Милованов на своїй сторінці у Фейсбуці.

При цьому міністр уточнив, що за законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока в день і особливо відзначив, що користь від такої підтримки молоком сумнівна.

Нагадаємо, шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підтримує заборону на підтримку державою бізнесу і заявив, що він схвалює скасування трудових книжок і застарілих радянських норм в Україні.