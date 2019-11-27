В России продлили срок следствия по делу украинских моряков до следующего года, - адвокат

В России продлили на два месяца срок предварительного следствия по делу освобожденных во время проведения обмена украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, из-за необходимости проведения ряда следственных действий.

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на странице в Facebook.

Следствие продлили на два месяца, до 25 января 2020 года, по словам защитника, следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить некоего свидетеля, какого — не уточняют.

После этого следствие должно сообщить обвиняемым и защите о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления.

"Относительно военных моряков следственные действия не запланированы, моряков на следственные действия не вызвали", — отметил Полозов.

Как сообщали Українські Новини, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна. Это решение Россия должна была выполнить до 25 июля 2019 года.

18 ноября 2019 года Россия вернула украинские военные корабли.