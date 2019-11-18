ВМС Украины подтвердила возвращение Россией захваченных российских кораблей

Украинские катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу направляются домой. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на странице в Facebook.

"Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу. Сейчас украинские буксиры Титан, Гайдамаки и поисково-спасательное судно Сапфир вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским,в результате чего были раненые. Российские военные начали захват украинских кораблей около Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряка.