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27 листопада 2019, середа, 14:19 4
Зовнішня політика 2019-11-27T15:00:02+02:00
Українські Новини
У Росії продовжили термін слідства у справі українських моряків до наступного року, - адвокат

У Росії продовжили термін слідства у справі українських моряків до наступного року, - адвокат

українські моряки, Обмін полоненими, Керченська протока, Полозов
Микола Полозов і українські моряки. Фото: Facebook/Микола Полозов
Микола Полозов і українські моряки. Фото: Facebook/Микола Полозов

У Росії подовжили на два місяці термін попереднього слідства у справі звільнених під час проведення обміну українських моряків, захоплених у полон в Керченській протоці, через необхідність проведення низки слідчих дій.

Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на сторінки в Facebook.

Слідство продовжили на два місяці, до 25 січня 2020 року, за словами адвоката, слідчому необхідно одержати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого — не уточнюють.

Після цього слідство повинно повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення.

"Щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, моряків на слідчі дії не викликали", — зазначив Полозов.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. Це рішення Росія повинна була виконати до 25 липня 2019 року.

18 листопада 2019 року Росія повернула українські військові кораблі.

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