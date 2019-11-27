У Росії продовжили термін слідства у справі українських моряків до наступного року, - адвокат

У Росії подовжили на два місяці термін попереднього слідства у справі звільнених під час проведення обміну українських моряків, захоплених у полон в Керченській протоці, через необхідність проведення низки слідчих дій. Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на сторінки в Facebook. Слідство продовжили на два місяці, до 25 січня 2020 року, за словами адвоката, слідчому необхідно одержати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого — не уточнюють. Після цього слідство повинно повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення. "Щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, моряків на слідчі дії не викликали", — зазначив Полозов. Як повідомляли Українські Новини, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. Це рішення Росія повинна була виконати до 25 липня 2019 року. 18 листопада 2019 року Росія повернула українські військові кораблі.